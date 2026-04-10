Авиакомпания iFly планирует после сокращений оставить в штате до 300 сотрудников

Авиакомпания iFly начала сокращать сотрудников, рассказали источники «Ъ». По их словам, руководство планирует оставить в штате только 200-300 человек, необходимых для поддержания операционной деятельности и «мокрого лизинга» (аренды вместе с экипажем) с «Аэрофлотом».

До начала сокращений в iFly работало около 1 тыс. человек, сообщил близкий к компании собеседник. Среднесписочная численность сотрудников авиакомпании, согласно ее отчетности, в 2025 году составляла 586 человек. Источники объясняют разницу тем, что эти данные не учитывают работников по ГПХ и совместителей.

iFly проводит сокращения без нарушений закона, с полагающимися выплатами и без взаимных претензий, утверждают собеседники «Ъ». Один из них уверен, что «эти сотрудники не останутся без работы на авиарынке».

