Перевозчик сбрасывает балласт

iFly сокращает персонал после передачи самолетов «Аэрофлоту»

По данным “Ъ”, авиакомпания iFly начала сокращение административного персонала и планирует оставить только тех, кто нужен для «мокрого лизинга» с «Аэрофлотом» (MOEX: AFLT) и сохранения сертификата эксплуатанта. Компанию может покинуть несколько сотен человек, так как продажами билетов и расписанием занимается «Аэрофлот». На авиарынке сомневаются, что перевозчик рассчитывает вернуться к самостоятельным полетам, но допускают, что тот сможет перепрофилировать бизнес.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшая чартерная авиакомпания iFly приступила к сокращению административных сотрудников, рассказали источники “Ъ”. По их данным, перевозчик планирует сохранить в штате 200–300 человек, необходимых для поддержания операционной деятельности и сотрудничества с «Аэрофлотом» в рамках «мокрого лизинга» (аренда воздушного судна с экипажем). Это члены экипажей (пилоты и бортпроводники), инженерно-технические специалисты и ряд сотрудников бухгалтерии и юридической службы.

По словам одного из близких к компании собеседников “Ъ”, до сокращения в iFly работало около 1 тыс. человек. Согласно отчетности перевозчика за 2025 год, среднесписочная численность работников оценивалась в 586 человек. На конец 2021 года — 725 человек. Разницу собеседники “Ъ” объясняют тем, что в среднесписочном показателе не учитываются работники по ГПХ и совместители. В iFly “Ъ” не ответили.

По данным собеседников “Ъ”, все увольнения происходят в рамках закона с полагающимися выплатами и без взаимных претензий. «Сведений об обратном не поступало»,— уточнил один из источников “Ъ”, также выразив уверенность, что «эти сотрудники не останутся без работы на авиарынке».

На рынке ситуацию считают закономерной и ожидаемой: все летающие самолеты компания передала «Аэрофлоту», который занимается составлением расписания, планированием загрузки, продажей билетов.

iFly существует с 2009 года. До 2022 года был ориентирован на международный рынок, сотрудничал с туроператорами Tez Tour, Tempus Tour, TUI, входил в топ-20 авиакомпаний РФ по объему перевозок. В 2022 году из-за санкций потерял в Китае и Бельгии два самолета, в парке осталось шесть дальнемагистральных Аirbus A330, два из которых не летают. В 2022 году из-за двойной регистрации не смог продолжить рейсы в Египет. В 2024 году отдал три A330 в аренду «Аэрофлоту», на четвертом пытался заработать на рейсах в Абхазию. В конце 2025 года iFly передал «Аэрофлоту» и четвертый А330 — договоры «мокрого лизинга» продлены до конца 2027 года (см. “Ъ” от 24 февраля).

Согласно СПАРК, в конце 2025 года из капитала iFly вышла «Компания Юнокс» совладельца Внуково Виталия Ванцева. Сейчас 68% принадлежит одному из основателей Tez Tour Александру Буртину, 32% — бывшему гендиректору турфирмы Tantrip Павлу Власову.

Выручка iFly за 2025 год выросла на 10,1%, до 8,2 млрд руб., из которых 5,9 млрд руб. принес «мокрый лизинг», еще 2,2 млрд руб.— рейсы под собственным кодом. Чистая прибыль составила 6,3 млрд руб. против убытка в размере 2,9 млрд руб. годом ранее. Рост показателя перевозчик объяснил в основном «бумажными эффектами» от переоценки валютных активов и обязательств. Накопленный чистый убыток за 2022–2024 годы при этом превысил 8,6 млрд руб.

Как считают в отрасли, бизнес iFly подкосил отказ Минтранса профинансировать сделки страхового урегулирования по трем самолетам. Компания одной из первых получила соответствующие лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в 2023 году и неоднократно их продлевала. Однако, как писал “Ъ”, большую часть из лимита в 300 млрд руб., выделенных из средств ФНБ, направили на сделки «Аэрофлота» (см. “Ъ” от 25 декабря 2023 года).

108,8 миллиона человек

составил пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году, по данным Росавиации.

Один из собеседников “Ъ” в отрасли отмечает, что «компания неплохо держалась с учетом обстоятельств». По его информации, до этого года перевозчик «пытался максимально сохранить штат» в надежде на послабление санкций. Другой источник “Ъ” говорит, что компания рассматривает в том числе возможность в перспективе получить сертификат разработчика и заняться техобслуживанием самолетов.

В целом iFly продемонстрировал пример эффективного кризис-менеджмента, говорит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, и сокращение не задействованного в процессах персонала — это болезненное, но рациональное решение. На современном нестабильном рынке «мокрый лизинг» приносит компании гарантированный доход, и ей нет смысла пытаться далее содержать дорогой «балласт сотрудников», добавил он. По мнению эксперта, если перевозчик захочет перепрофилировать бизнес, то «по меньшей мере сможет обслуживать свои же самолеты».

Айгуль Абдуллина

