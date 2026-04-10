НГУ снова вошел в топ-100 рейтинга QS по направлению «Археология»

В 2026 году Новосибирский государственный университет вернулся в топ-100 предметного рейтинга QS по археологии. Год назад вуз по разным дисциплинам занимал места со 101-го по 150-е.

Составители рейтинга по направлению «Археология» учитывали четыре фактора — академическую репутацию (вес НГУ — 70%), репутацию у работодателей (10%), цитируемость (10%) и индекс Хирша (10%).

На высокие позиции НГУ в рейтинге повлияла возросшая известность в мире исследований Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН. «Практически весь состав кафедры археологии и этнографии — совместители, которые одновременно являются активно работающими исследователями»,— отметил и. о. завкафедрой археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ, чл.-корр. РАН Андрей Кривошапкин.

Палеогенетические, антропологические и археологические исследования денисовцев и неандертальцев ИАЭТ позволили совершить прорыв в, казалось бы, уже устойчивых интерпретациях антропогенеза, подчеркнули в НГУ. Речь идет об исследованиях в алтайских пещерах Денисова, Чагырская и Окладникова. Еще одно знаковое для ИАЭТ направление — исследования эпохи кочевников.

В рейтинге QS позиционированы только три российских университета: НГУ (1-е место, ранг 51-100), Московский государственный университет (101-150) и Алтайский государственный университет (151-200).

