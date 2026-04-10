Алтайский сенатор Виктор Зобнев готов вновь избираться в заксобрание

Виктор Зобнев, представляющий в Совете федерации законодательную ветвь власти Алтайского края, может сохранить пост при новом созыве законодательного собрания. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) перед выборами краевого парламента, которые пройдут в сентябре.

На этот раз господин Зобнев намерен баллотироваться в одномандатном округе №34, охватывающем в новой схеме округов часть Рубцовска. На предыдущих выборах в заксобрание в 2021 году депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев вошел в первую тройку кандидатов ЕР. Тогда он получил депутатский мандат, а затем был избран в Совет федерации.

«Важно, чтобы в Рубцовске появлялись новые рабочие места, развивались предприятия и сохранялась численность населения. Мой опыт на федеральном уровне должен работать на развитие города»,— пояснил свое решение Виктор Зобнев, родившийся в этом городе.

Член президиума политсовета регионального отделения ЕР, вице-спикер заксобрания Денис Голобородько назвал шаг однопартийца «понятным и правильным», поскольку сенатор «всегда старается привлечь внимание на разных уровнях к актуальным для города вопросам и активно включается в решение различных задач».

«Что касается его дальнейшего представительства в Совете федерации, то работа с ним в верхней палате парламента все эти годы была конструктивной. За время работы он участвовал в продвижении инициатив, напрямую влияющих на развитие края: поддержка агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры, привлечение федеральных программ. На сегодняшний день мы поддерживаем его кандидатуру для дальнейшей работы в Совете федерации»,— сказал господин Голобородько «Ъ-Сибирь».

В 2025 году была утверждена новая схема одномандатных округов на выборах в заксобрание. В Рубцовске осталось два округа. В 2021 году от «южной столицы» Алтайского края в заксобрание было избрано в общей сложности (по партспискам и в одномандатных округах) шесть депутатов: пять от КПРФ и один от ЛДПР. В 2022 году избранную от округа №32 Надежду Дрюпину исключили из фракции КПРФ за голосование вразрез с позицией партии.

Валерий Лавский