На Ставрополье в лобовом ДТП погибли три человека и двое ранены

На 10 км. автодороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск в Александровском округе произошло встречное столкновение автомобилей «ВАЗ-2114» и Datsun. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В результате автоаварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир (ребенок в возрасте до 1 года) «ВАЗ-2114» погибли на месте ДТП.

Еще два пассажира с травмами доставлены в Александровскую больницу.

Позже в ведомстве сообщили, что в больнице от полученных травм скончалась 15-летняя пассажирка «ВАЗ-2114».

Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.

Наталья Белоштейн