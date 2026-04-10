На Ставрополье в лобовом ДТП погибли три человека и двое ранены
На 10 км. автодороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск в Александровском округе произошло встречное столкновение автомобилей «ВАЗ-2114» и Datsun. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции
В результате автоаварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир (ребенок в возрасте до 1 года) «ВАЗ-2114» погибли на месте ДТП.
Еще два пассажира с травмами доставлены в Александровскую больницу.
Позже в ведомстве сообщили, что в больнице от полученных травм скончалась 15-летняя пассажирка «ВАЗ-2114».
Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.