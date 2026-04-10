Летевший в Екатеринбург самолет Smartavia приземлился в Челябинске

В Челябинске совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Smartavia, который летел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство организовало надзорные мероприятия.

Рейс №501 приземлился в 6:26 в аэропорту Баландино из-за временных ограничений в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Пассажиры рейса размещены в зале ожидания аэропорта. Вылет запланирован на 9:20.

В Свердловской области рано утром был введен режим реагирования на возможную ракетную опасность, из-за чего в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге действовали ограничения на прием и вылет самолетов. Опасность не подтвердилась, а все ограничения уже сняты. Рейсы будут выполняться по скорректированному графику.

