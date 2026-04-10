Число закрытых с начала ночи аэропортов увеличилось до 11

Росавиация с начала ночи сообщила о приостановке приема и отправки самолетов в 11 аэропортах России. В их числе аэропорты Казани, Чебоксар, Бугульмы, Ульяновска, Нижнекамска, Самары, Астрахани, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда.

Аэропорт Бугульмы возобновил работу примерно в 3:00 мск. Аэропорт Саратова возобновлял прием и отправку на 15 минут, после чего вновь приостановил работу.

Угроза атаки БПЛА объявлена в регионах Поволжья, Северного Кавказа, областях Центрального и Южного федеральных округов. В Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Владимирской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Пензенской, Оренбургской, Самарской областях также объявлена ракетная опасность.