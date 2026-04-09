Пострадавших при падении БПЛА на нефтебазу в Крымске перевезли в Краснодар

Двоих пострадавших при падении обломков беспилотника на нефтебазу в Крымске перевезли в больницу в Краснодаре. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Двоим мужчинам оказывают необходимую помощь в одном из краевых медицинских учреждений», — указывается в сообщении ведомства.

В ночь на 9 апреля обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Крымске Краснодарского края. Произошло возгорание, которое удалось ликвидировать к утру. При падении обломков три человека пострадали.