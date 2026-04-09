При падении обломков БПЛА на нефтебазу в Крымске пострадали три человека

Три человека пострадали при падении обломков беспилотников на территории нефтебазы в Крымске. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте», — рассказали в оперштабе. Там уточнили, что «в результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру ликвидировали». Других подробностей в штабе не привели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на 9 апреля сообщал, что обломки БПЛА падали «в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий». Но о пострадавших данных не было. Господин Кондратьев уточнял, что при ночной атаке беспилотников погиб житель поселка Саук-Дере Крымского района.