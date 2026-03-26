Лес рабочих рук

Предприятиям сферы услуг удалось решить проблему дефицита персонала. Это связано с замедлением темпов новых открытий, автоматизацией процессов и стремлением компаний повысить нагрузку каждого сотрудника. Такой подход помогает бизнесу снизить затраты на фонд оплаты труда и приводит к сокращению темпов роста зарплат.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дефицит кадров перестал быть ключевой проблемой для российский фитнес-клубов, следует из опроса FitnessData. В феврале с ней сталкивались 38% фитнес-клубов. Значение снизилось на 14 процентных пунктов по сравнению с ноябрем 2025 года и оказалось минимальным с начала 2024 года.

Сейчас дефицит кадров — третья по частоте упоминания проблема фитнес-объектов, в то время как предыдущие два года она была на первом месте.

Проблема дефицита персонала считалась ключевой практически для всей сферы услуг с момента снятия пандемийных ограничений в 2020 году. Но сейчас она решена в большинстве секторов, например общепита. «Ситуация в корне поменялась по сравнению с предыдущими годами, когда условия диктовали сотрудники»,— говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская. Сейчас, по ее словам, большинство вакансий закрыты.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров считает, что дефицит кадров в прошлом: «Если два года назад предприятия брали буквально всех желающих работать, то сейчас — качественный отбор». Он не исключает, что вскоре появится переизбыток персонала. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук говорит о наличии в доступе большого количества сотрудников. В «Магните» отмечают, что устранение дефицита кадров — один из ключевых факторов, способствующих развитию бизнеса и улучшению экономики компаний.

Об окончании дефицита персонала говорят и данные hh.ru.

В феврале число резюме сотрудников, ищущих работу в фитнес-клубах, розничных сетях, салонах красоты, гостиницах и ресторанах на платформе выросло на 37–49% год к году. Количество вакансий при этом сократилось на 19–28%. Проблема дефицита персонала стала менее драматичной для предприятий услуг, говорит управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Этот процесс, по его мнению, начался в конце 2025 — начале 2026 года и в большей степени связан с изменением подходов бизнеса, чем с резким насыщением рынка кадрами. «Компании стали осторожнее с открытием новых точек и расширением штата, темпы найма снизились»,— считает эксперт.

Евгений Ничипурук говорит, что его сеть провела сокращения, рассчитывая так повысить эффективность каждого оставшегося сотрудника. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что в рознице кадровый дефицит снижается за счет усилий торговых сетей. Ритейлеры реализуют программы инклюзивного найма, увеличивают долю персонала старшего возраста и автоматизируют точки продаж. В ближайшие три года до 30% процессов в магазинах, на складах и в дарксторах могут вести роботы, считает он.

Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова говорит, что организации сокращают наем сотрудников, претендующих на позиции среднего и младшего звена. Изменилась, по ее мнению, и политика удержания: она применяется только для ключевых специалистов.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков связывает снижение остроты кадрового вопроса с выходом на первый план иных проблем, например роста расходов и снижения маржинальности бизнеса. Одновременно многие фитнес-сети, по его словам, в принципе приостановили развитие.

Пересматривают отношение к персоналу российские предприятия часто также в расчете на сокращение расходов на фонд оплаты труда. Алексей Чихачев полагает, что давление на них в ближайшем будущем действительно станет меньше, хотя о снижении зарплат речь вряд ли пойдет. «В сервисных компаниях по-прежнему сложно закрываются линейные и клиентские роли, а ожидания работников уже заметно перестроились»,— рассуждает он. Одновременно эти затраты, по мнению эксперта, могут стать более предсказуемыми.

Татьяна Кожевникова полагает, что зарплаты большинства работников в сфере услуг не будут расти или увеличатся незначительно. Работники, в свою очередь, станут к работодателям лояльнее: найти работу им становится сложнее. «Рост расходов на персонал в последние годы опережал темпы увеличения производительности труда, что в итоге негативно влияло на прибыль компаний»,— заключает эксперт.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова