В Брянской области из-за ракетного удара погиб один человек

При ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Белая Березка Трубчевского района погиб один человек, еще один — получил ранения. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава Брянской области.

Также в результате атаки один дом был полностью уничтожен, а другой поврежден, отметил Александр Богомаз. По его словам, пострадавшим будут оказаны необходимая поддержка и материальная помощь.

Сегодня в селе Новый Ропск Брянской области беспилотники попали в гражданский автомобиль. Была ранена мирная жительница, ее доставили в больницу.