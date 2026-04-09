В Екатеринбурге таможенники изъяли 6 тонн автозапчастей на 10 млн рублей
В Екатеринбурге таможенники выявили партию незадекларированных автозапчастей весом почти 6 тонн, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Их перевозили из Кыргызстана в Москву для продажи в одном из автомагазинов.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Согласно документам, через границу перемещалось около 3 тонн автозапчастей. Какого именно, в бумага не уточнялось. В ходе досмотра инспекторы установили, что груз включает бензобаки, кузовные элементы, двигатели, тормозные диски и другие изделия иностранного производства. Общий вес партии составил порядка 6 тонн, а ее стоимость оценивается примерно в 10 млн руб.
Отмечается, что в рамках проверки предприниматель не предоставил документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров. По словам и.о. начальника Екатеринбургской таможни Андрея Висимских, владельцу груза было предложено добровольно задекларировать продукцию, уплатить необходимые платежи и забрать груз. Однако он этим правом не воспользовался.
В настоящее время таможня готовит материалы для передачи в суд с целью признания автозапчастей бесхозяйными. В случае соответствующего решения продукция будет передана уполномоченному органу в установленном порядке.
Ранее сотрудники таможни в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не дали пассажиру вывезти старинный самовар из России.