Таможня в Кольцово пресекла вывоз старинного самовара из России

Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не дали пассажиру вывезти старинный самовар из России. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ), самовар представляет собой культурную ценность.

Инспекторы во время выборочного таможенного контроля в «зеленом» коридоре обнаружили самовар среди личных вещей пассажира, направлявшегося в Баку. Он пояснил, что это семейная ценность, которую передавали из поколения в поколение. В последнее время самовар пылился в дядином гараже в Челябинске, потом дядя подарил его племяннику. Пассажир взял самовар на родину, чтобы пить чай.

Эксперты установили, что латунный самовар создан более 100 лет назад и является культурной ценностью. Он был произведен на фабриках купцов братьев Шемариных, «поставщиков Двора Его Императорского Величества Шаха персидского». По всему самовару расставлены клейма, некоторые из них еще можно прочитать: «франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург», «за трудъ и успехъ», «Николай II имп. Самодер. Росс».

В отношении пассажира решается вопрос о возбуждении дел по ст. 16.2, 16.3 КоАП России (недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений).

Ирина Пичурина