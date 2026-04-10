Инвесторы возвращаются к деньгам

В 2026 году российский венчурный рынок может вырасти на 10–15% после спада активности, начавшегося в 2022 году. Но пока инвесторов сдерживает ситуация на валютном рынке и уровень ключевой ставки ЦБ. Участники рынка ждут оживления к концу года при более благоприятной денежно-кредитной конъюнктуре.

В 2026 году российский венчурный рынок может вырасти на 10–15% год к году с постепенным восстановлением его объема до уровня порядка 17 млрд руб., рассказали “Ъ” в Московском венчурном фонде. Однако резкого скачка не прогнозируется из-за «инерции дорогих денег», добавили в фонде. При этом главными драйверами роста станут частные фонды, продолжит расти и роль государственных фондов, однако активность бизнес-ангелов останется ограниченной, считают там.

«Часть "ангелов" вернется при снижении ключевой ставки, но капитал пойдет сначала в облигации, затем в акции и только потом в венчур. Объем инвестиций корпоративных инвесторов до конца года существенно не изменится и останется на сдержанном уровне»,— добавляет гендиректор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая. По ее словам, капитал продолжит концентрироваться в сделках с использованием искусственного интеллекта. В частности, в проектах в секторах промышленности и медицины, «где спрос не просто есть, а гарантирован и практически не зависит от внешних условий», говорит госпожа Поволоцкая.

За первый квартал 2026 года венчурный рынок показал снижение активности, следует из данных Venture Guide. Объем инвестиций составил $9,5 млн, что на 75% ниже показателей начала 2025 года. Количество сделок за аналогичный период сократилось на 64% при среднем чеке $0,7 млн.

Ранее “Ъ” писал, что в 2022 году российский венчурный рынок резко сократился — вложения в стартапы упали на 57% — после начала военных действий на Украине. В 2023 году рынок начал восстанавливаться по количеству сделок, но не по их объему: вложения в IT-стартапы упали еще на 83%. В 2024 году снова произошло падение: количество сделок сократилось на 17%, их объем уменьшился на 23%.

В 2025 году рынок начал восстанавливаться по количеству сделок, но не по объему инвестиций, говорится в совместном исследовании Московского инновационного кластера и Московского венчурного фонда, с которым ознакомился “Ъ”.

Всего было заключено 182 сделки на общую сумму 15 млрд руб., что на 12,2% ниже показателей 2024 года.

Средний чек составил 88,5 млн руб., оценили авторы исследования. Рост объема инвестиций показали частные и государственные фонды — в 1,8 и 2,1 раза по сравнению с 2024 годом соответственно. Одновременно бизнес-ангелы уменьшили объем инвестиций в 1,8 раза, потеряв лидерство по числу сделок.

«Структура рынка в 2026 году поменяется: увеличатся сделки в частных и государственных фондах. Возможно, на том же месте останутся бизнес-ангелы, потому что часть сделок перетечет именно в сделки через частные фонды. Что касается корпоративных инвесторов — я прогнозирую снижение их активности»,— говорит управляющий партнер фонда Malina VC Антон Пронин.

Динамика роста российского венчурного рынка будет скромной — не более 10% в 2026 году, считает президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов.

Это обусловлено «нарастающей турбулентностью в мире», в частности конфликтом на Ближнем Востоке. «На данный момент экзит из инвестиций сложно прогнозировать»,— говорит он. Доступ к глобальным рынкам и капиталу остается ограниченным, из-за чего российский венчурный рынок «становится замкнутым сам на себе», отмечает Юлия Поволоцкая.

Среднесрочно рынок также сдерживает ситуация на валютном рынке, долгосрочно — уровень ключевой ставки (15% на начало апреля 2026 года), который ограничивает доступ к «длинному капиталу» и повышает альтернативную стоимость инвестиций в рискованные активы, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. «Более заметное оживление рынка стоит ждать ближе к концу года при условии, что этому будут способствовать денежно-кредитные условия»,— говорит он.

Екатерина Фадеева