В России обяжут банки обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

С 1 июля российские банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при переводах через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Он объяснил меру борьбой с дропперами.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений»,— сказал господин Юрков на форуме НСПК «Антифродум» (цитата по «РИА Новости»).

Требование об обмене ИНН будет действовать при переводах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами, уточнил Никита Юрков. Он пояснил, что дропперы могут сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет, переоформить паспорт, а ИНН «практически незаменяем».

В пресс-службе НСПК объяснили, что для граждан ничего не изменится. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями»,— сообщили там.

Дропперы — посредники в мошеннических операциях с кражей денег с банковских карт. В июне 2025 года президент России Владимир Путин ввел для них уголовную ответственность. В числе других мер борьбы с дропперами — ограничение на число банковских карт у одного человека. В феврале Госдума приняла такой законопроект в первом чтении.