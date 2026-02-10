Законопроект об ограничении числа банковских карт на человека прошел I чтение

Госдума приняла в I чтении законопроект о предельном числе банковских карт для одного человека. Документ предусматривает, что физлицо не сможет оформлять более 20 карт в общей сложности и более пяти карт в одном банке. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы Госдумы.

Законопроект предусматривает создание единой системы учета банковских карт, в которую кредитные организации будут обязаны вносить информацию обо всех выданных гражданам картах. Перед оформлением новой карты банковские сотрудники должны будут проверять, не превышен ли установленный лимит платежных карт у клиента. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Авторы поправок предлагают дать Банку России возможность регулировать эти предельные значения.

Накануне замглавы Минцифры Иван Лебедев сообщил, что ЦБ подготовит соответствующую базу с информацией обо всех банковских картах граждан в течение года. По его словам, Минцифры и ЦБ уже работают в этом направлении.