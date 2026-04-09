Глава МЧС России: масштаб стихии в Дагестане требует внешней помощи
Масштабы стихии в Дагестане не позволяют республике самостоятельно ликвидировать ее последствия. Об этом на заседании правительственной комиссии заявил ее руководитель, глава МЧС России Александр Куренков.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По словам Куренкова, для помощи населению 9 апреля в Махачкалу прибыл спецрейс МЧС России с более чем 20 т бутилированной воды. Эта вода будет передана жителям, пострадавшим от недавних событий.
Помимо этого, из резерва МЧС России выделены тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы, которые будут задействованы в ходе аварийно-восстановительных работ, добавил министр.