В ЦБ заявили об интересе иностранных криптобирж в российском рынке

Иностранные криптобиржи заинтересованы в работе на российском рынке, заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Однако, по его словам, зарубежные площадки сдерживает санкционное давление.

«Если говорить об интересе иностранных криптобирж, что он присутствует — это интерес в будущем. Очевидно, что в текущей ситуации при наличии санкционного давления у них очень большое опасение. Особенно, если мы говорим о тех биржах, которые международно признаны в мире, типа Binance и других биржах»,— сказал господин Чистюхин в эфире «Радио РБК».

О желании зарубежных криптобирж работать на российском рынке также говорили в Минфине России. В ведомстве поясняли, что интерес иностранных площадок связан с перспективой принятия в России законодательства о регулировании рынка криптовалют. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обращении цифровых валют в России 2 апреля. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля.

