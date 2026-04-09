Глава Дагестана предложил ввести в республике федеральный режим ЧС

На рассмотрении правительственной комиссии глава Дагестана Сергей Меликов внес предложение рассмотреть вопрос введения в республике режима ЧС федерального уровня. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«На мой взгляд, решение очевидно — это более высокий режим функционирования ЧС, повышение его до уровня федерального, чтобы можно было в том числе с использованием резервов оказать помощь Дагестану с ликвидацией последствий ЧС», — цитирует ведомство слова господина Меликова.

Кроме этого, перед заседанием комиссии Сергей Меликов дал поручения по ликвидации последствий обильного снегопада в ряде муниципалитетов Дагестана и подготовке к предстоящим осадкам.

Наталья Белоштейн