Родственники за инсайдера не ответят

Центробанк смягчит подход к борьбе с инсайдерской торговлей. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей регулятора. По их словам, новые поправки предусматривают более точное определение инсайдерской информации по аналогии с регламентом Евросоюза. То есть такие сведения должны быть конкретными, непубличными, относиться к определенному активу и существенно влиять на его цену. Кроме того, Центробанк считает избыточной слежку за сделками родственников инсайдеров.

Как изменения, который предлагает регулятор, скажутся на участниках фондового рынка? Эту тему “Ъ FM” обсудил с управляющим партнером юридической фирмы Law And Capital Виктором Обыденновым:

«Мы позитивно оцениваем то, что Центральный банк стремится конкретизировать такие понятия, как инсайдерская информация, чтобы четко разграничить ее с манипулированием рынком. Если посмотреть судебную статистику за последние годы, видно, что по инсайду дела практически не возбуждаются — в основном речь идет о манипулировании рынком. Соотношение примерно 20 к 1 за последние восемь лет. Это, вероятно, связано со сложностью доказывания инсайдерской информации. Поэтому уточнение определений может помочь как ЦБ, так и правоохранительным органам.

Что касается отмены требований по отслеживанию сделок родственников, вспоминается один кейс: сотрудник компании прямо с рабочего компьютера заходил в торговый аккаунт своей жены и совершал сделки. Сегодня такое трудно представить. При этом те, кто использует инсайдерскую информацию, вовсе не обязаны действовать через счета родственников — это могут быть и другие люди. Поэтому логика такого решения для меня не вполне очевидна».

В Ассоциации владельцев облигаций предупредили, что снятие контроля за сделками родственников может свести борьбу с инсайдом к нулю. Такого же мнения придерживается инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Центральный банк предлагает уточнить определение инсайдерской информации. Более четкая формулировка действительно может увеличить число выявленных случаев ее использования. С другой стороны, отказ от отслеживания сделок родственников выглядит спорно: на практике многие операции совершаются не самими инсайдерами, а через близких лиц. Это означает, что такие схемы могут использоваться более свободно. В итоге изменения носят, на мой взгляд, противоречивый характер и в части контроля даже выглядят как шаг назад в развитии законодательства».

Законопроект об ужесточении контроля за инсайдерской информацией внесли в Госдуму в ноябре 2025-го, в феврале его одобрили в первом чтении.

Никита Путятин