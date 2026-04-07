За ночь над Ленобластью сбили 22 беспилотника

За минувшую ночь над небом Ленинградской области сбили 22 беспилотника. В регионе отменен режим воздушной опасности, рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. О риске атак БПЛА он сообщил в 03:46.

В 04:50 силы ПВО Ленобласти уничтожили первый вражеский дрон. В 05:28 число сбитых беспилотников увеличилось до пяти. К 07:24 их количество выросло до 22.

Росавиация заявила, что аэропорт Пулково начал работать в штатном режиме. До этого воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.

О последствиях атаки беспилотников на Ленобласть губернатор не сообщил.

Матвей Николаев