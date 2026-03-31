Последствия ночных атак беспилотников по Ленобласти устранили
В Ленинградской области государственные службы устранили последствия ночных атак БПЛА — в том числе в Усть-Луге. Также специалисты восстановили работу ранее поврежденной котельной в Молодцово и наладили водоснабжение и отопление в домах и социальных объектах, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, гражданам помогут с ремонтом в пострадавшем жилье.
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ
«По остеклению в домах ведется работа, до завтрашнего дня все окна закроем пленкой и оперативно решаем вопрос с остеклением»,— отметил господин Дрозденко.
Он уверил, что жителей региона не оставят один на один с вопросами восстановления домов.
Накануне «Ъ Северо-Запад» писал о том, что во время атаки БПЛА на Ленобласть пострадали три человека.