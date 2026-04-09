МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для всех

Ормузский пролив открыт, в том числе для судов США. Об этом замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в интервью британскому каналу ITV. По его словам, для безопасного прохода необходима навигация иранских военных.

«Каждому судну необходимо согласовать необходимые меры предосторожности с иранскими властями, чтобы безопасно пройти через пролив», — заявил господин Хатибзаде. По его словам, это связано с военными мерами, предпринятыми Ираном после атаки США и Израиля, включая установку мин. «Необходимо время, чтобы их убрать»,— отметил Саид Хатибзаде. До этого момента Иран может предоставить «карты и маршруты безопасного прохода», сообщил он.

По словам замглавы МИД Ирана, разрешение распространяется на суда любых государств при отсутствии «враждебного поведения». «Но мы считаем, что на данный момент признаков такого поведения нет»,— отметил иранский представитель. Он заверил, что все суда могут проходить в обычном режиме при соблюдении указанных мер предосторожности.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, во время которого стороны должны достичь итогового мирного соглашения. На следующий день по Ормузскому проливу прошло первое после объявленного перемирия судно. ТАСС со ссылкой на иранский источник сообщал, что по соглашению о прекращении огня с США Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.