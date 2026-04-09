На Ставрополье суд рассмотрит дело о хищении 59 млн рублей для базы отдыха

Двух жителей Ставропольского края обвинили в мошенничестве с субсидиями на строительство базы отдыха в Изобильненском округе на 59 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2023 года по август 2024 года обвиняемые представили в региональное министерство туризма и оздоровительных курортов ложные сведения о понесенных затратах на обустройство базы отдыха. На основании подложных документов соучастники получили средства господдержки на сумму свыше 59 млн рублей.

«Фактически какие-либо действия, предусмотренные условиями получения выплат, они не осуществляли. Таким образом краевому бюджету причинен ущерб в особо крупном размере»,— отметили в ведомстве.

Уголовные дела направлены в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн