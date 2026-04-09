Правительство РФ выделит Дагестану 191 млн рублей на модульную поликлинику

Правительство России направляет Дагестану 191,2 млн руб. дополнительно на федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящий в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Средства пойдут на быстровозводимую модульную поликлинику в селе Карата Ахвахского района и закупку оборудования. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Регион использует субсидию для монтажа конструкции и приобретения техники в Ахвахской центральной районной поликлинике по адресу: село Карата, ул. Центральная, 2. Это учреждение обслуживает жителей отдаленного горного района с населением около 20 тыс. человек, где доступ к медпомощи ограничен из-за сложного рельефа. Проект решает проблему нехватки амбулаторных мощностей: в Карате раньше работала лишь базовая участковая больница без полного спектра услуг.

Всего кабмин выделяет 2 млрд руб. шести субъектам. Якутия получит наибольшую сумму, Краснодарский край — свыше 500 млн руб. на ремонт ФАПов, Воронежская область — около 400 млн на оборудование, Ивановская — 300 млн, Смоленская — 121,6 млн на МРТ для Вяземской ЦРБ. Дагестан входит в число приоритетных из-за отставания в первичке: по данным Минздрава РД, в 2024 году на проект потратили 5,3 млрд руб. (1,8 млрд федеральных), завершив капремонт 50 объектов.

Федеральный бюджет закладывает 447 млрд руб. на развитие первичного звена до 2030 года. В Дагестане нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуют через девять региональных программ, включая 1,5 млрд руб. на 2025–2030 годы. Ранее правительство утвердило схему планирования СКФО: реконструируют и построят девять медорганизаций, из них одна в Дагестане, пять — в Ставропольском крае.

Михаил Мишустин акцентировал ускорение работ: к 2030 году планируют обновить 90% ФАПов и поликлиник. В Карате модульная конструкция сократит сроки ввода до полугода, обеспечив 500 посещений в день. Это повысит охват диспансеризацией в Ахвахском районе на 30%, где смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15% выше средних по региону. Проект дополняет усилия по нацпроектам: в 2025 году Дагестан получил 20 млрд руб. на социалку.

Станислав Маслаков