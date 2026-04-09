Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство РФ выделит Дагестану 191 млн рублей на модульную поликлинику

Правительство России направляет Дагестану 191,2 млн руб. дополнительно на федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящий в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Средства пойдут на быстровозводимую модульную поликлинику в селе Карата Ахвахского района и закупку оборудования. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регион использует субсидию для монтажа конструкции и приобретения техники в Ахвахской центральной районной поликлинике по адресу: село Карата, ул. Центральная, 2. Это учреждение обслуживает жителей отдаленного горного района с населением около 20 тыс. человек, где доступ к медпомощи ограничен из-за сложного рельефа. Проект решает проблему нехватки амбулаторных мощностей: в Карате раньше работала лишь базовая участковая больница без полного спектра услуг.

Всего кабмин выделяет 2 млрд руб. шести субъектам. Якутия получит наибольшую сумму, Краснодарский край — свыше 500 млн руб. на ремонт ФАПов, Воронежская область — около 400 млн на оборудование, Ивановская — 300 млн, Смоленская — 121,6 млн на МРТ для Вяземской ЦРБ. Дагестан входит в число приоритетных из-за отставания в первичке: по данным Минздрава РД, в 2024 году на проект потратили 5,3 млрд руб. (1,8 млрд федеральных), завершив капремонт 50 объектов.

Федеральный бюджет закладывает 447 млрд руб. на развитие первичного звена до 2030 года. В Дагестане нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуют через девять региональных программ, включая 1,5 млрд руб. на 2025–2030 годы. Ранее правительство утвердило схему планирования СКФО: реконструируют и построят девять медорганизаций, из них одна в Дагестане, пять — в Ставропольском крае.

Михаил Мишустин акцентировал ускорение работ: к 2030 году планируют обновить 90% ФАПов и поликлиник. В Карате модульная конструкция сократит сроки ввода до полугода, обеспечив 500 посещений в день. Это повысит охват диспансеризацией в Ахвахском районе на 30%, где смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15% выше средних по региону. Проект дополняет усилия по нацпроектам: в 2025 году Дагестан получил 20 млрд руб. на социалку.

Станислав Маслаков

