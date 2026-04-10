Железнодорожники наводят мосты

Масштабные работы развернуты на участках между станциями Хасав-Юрт – Кади-Юрт и Каягент – Берикей.



На мосту через реку Ярык-Су в Хасавюрте железнодорожники установили 8 апреля металлическое пролетное строение. Для этого со Свердловской железной дороги сюда был доставлен единственный в России 90-метровый кран ГЭПК-1300У, смонтированный на железнодорожном подвижном составе.

Как отметил начальник Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Владимир Оганесян, работы на данном объекте начались в тот же день, когда здесь обрушилось три пролета. На место были оперативно направлены сотрудники из других подразделений, в том числе, дислоцированных на Черноморском побережье.

Сегодня ведутся работы в русле реки, где задействовано 4 экскаватора, которые возвращают его к прежним гидрологическим отметкам во избежание повреждений опор сооружения в условиях повышении уровня воды. Кроме того, производится укрепление опор сооружений тетраподами и бутовым камнем.

По словам Владимира Оганесяна, в ближайшие дни планируется обустроить верхнее строение пути, после чего по одному из мостов будет открыто движение пассажирских поездов.

На поврежденном мосту через реку Бугань в селе Берикей также уже установлено металлическое пролетное строение. Ведется монтаж консольных конструкций, тротуарных настилов и перильного ограждения.

Параллельно на ряде участков, поврежденных в результате второй волны стихии, продолжаются работы по приведению железнодорожного полотна в нормативное состояние, что уже в ближайшее время позволит повысить действующие ограничения скорости движения поездов.

Ежедневно к работам привлекаются более 200 железнодорожников. К настоящему времени на участки, пострадавшие от стихии, доставлено 125 тетраподов, 3,3 тыс. куб. м бутового камня и около 2 тыс. куб. м щебня. В общей сложности задействовано порядка 200 специализированных вагонов, 6 кранов, 5 экскаваторов, путевые машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Напомним, что аномальные ливневые дожди, обрушившиеся на республику 28 марта и 5 апреля, привели к подтоплениям целого ряда железнодорожных участков на направлениях Махачкала – Дербент и Махачкала – Хасав-Юрт.

Однако вопреки стихии работникам Северо-Кавказской железной дороги удалось в экстремальных условиях в круглосуточном режиме восстановить работоспособность инфраструктуры и организовать движение поездов в полном объеме.