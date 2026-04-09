Минюст: в деятельности запрещенного «Мемориала» участвуют 196 человек

Минюст установил 196 физлиц, которые «активно участвуют» и получают финансирование от движения «Мемориал» (признано экстремистским и запрещено, его структуры объявлены иноагентами и ликвидированы), сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

«Движение имеет единую и взаимосвязанную структуру, которая характеризуется устойчивостью и выраженным характером деятельности на протяжении длительного периода времени, существенным территориальным охватом и количественным составом сторонников»,— говорится в сообщении Минюста.

9 апреля Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании движения экстремистским и запретил его деятельность в России. После вступления решения суда в силу, участие в деятельности движения будет являться уголовным преступлением (ст. 282.2 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

В Минюсте считают, что деятельность движения «представляет угрозу основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности» России, а также направлена на «нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей, возбуждение социальной и религиозной розни». В частности, отмечают в Минюсте, движение признает политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций.

Движение было учреждено в 1992 году в Москве. В реестр иностранных агентов его внесли в 2016-м. В конце 2021 года Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения закона об иноагентах. Позднее Верховный суд ликвидировал и международную организацию за аналогичные правонарушения.

Полина Мотызлевская