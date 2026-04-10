«Малый бизнес просто не выдержит двойного гнета»

Торгово-промышленная палата РФ раскритиковала правительственный законопроект об усилении контроля за кассовой техникой. Инициатива предполагает повышение штрафов для юрлиц за нарушения правил использования касс с 30 тыс. до 150 тыс. руб., а также создает механизмы для внесудебного приостановления деятельности бизнеса. Президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец считает, что превращение собственников недвижимости в «частных инспекторов» приведет не к прозрачности рынка, а к закрытиям торговых точек и сокращению региональной налоговой базы.



«Это решение фактически превращает владельцев торговых центров и рынков Ставрополья в невольных налоговых агентов, перекладывая на них государственные функции. Мы уже видим, что малый бизнес в крае работает на пределе возможностей, а новые требования Минфина вынудят собственников объектов брать на себя абсолютно несвойственные им властные и надзорные полномочия. Это создает крайне нездоровую среду, где арендодатель вместо выстраивания долгосрочного партнерства обязан заниматься ежемесячным аудитом касс своих арендаторов.

Ситуация выглядит критичной для малых предприятий Ставрополья, которые часто допускают чисто технические ошибки или сталкиваются со случайными сбоями программного обеспечения.

Предлагаемый законопроект вводит механизм внесудебной блокировки: если арендодатель обнаружит формальное нарушение, он обязан прекратить доступ к торговой точке, а затем и вовсе расторгнуть договор. Мы рассматриваем это как своего рода смертный приговор для бизнеса без решения суда, что прямо нарушает принципы свободы договора. Собственник здания превращается в "шерифа", который может разрушить чужое дело из-за сбоя связи или человеческого фактора.

При этом у государства уже есть онлайн-кассы и автоматизация ФНС, позволяющие видеть каждое нарушение в реальном времени без привлечения посредников.

Для нашего региона, где потребительский спрос падает, а площади в торговых центрах уже начинают пустовать, такое решение создает дополнительные риски закрытия малых предприятий. Кроме того, управляющие компании торговых центров и рынков будут вынуждены либо создавать собственные отделы налогового контроля, что ляжет бременем на арендную ставку, либо просто отказываться от арендаторов, чтобы избежать санкций. В конечном итоге эти меры приведут не к обелению экономики края, а к закрытию торговых точек, поскольку малый бизнес просто не выдержит двойного гнета со стороны налоговой и собственного арендодателя».