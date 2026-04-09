В Ставрополе ограничат движение на Пасху и Радоницу

На Пасху и Радоницу в Ставрополе будет перекрыто движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 апреля в Ставрополе с 22:00 до 5:00 перекроют улицы Соборную (от ул. Пирогова до пер. Командирского), Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской), Ставропольскую (от пер. Интендантского до ул. Суворова), Дзержинского (от ул. Ломоносова до ул. Артема), Пушкина (от ул. Дзержинского до ул. М. Морозов) и пер. Фадеева (от ул. Гражданской до ул. Войтика).

Объезд будет осуществляться по улицам Пирогова, Тухачевского, Рогожникова, Ломоносова, М. Морозова, Артема, К. Маркса, Гражданской, Войтика и пер. Ползунова.

12 апреля с 14:00 до 18:00 будет перекрыто движение по улицам Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской), Советской, Булкина, Дзержинского (от ул. Ломоносова до пр. Октябрьской Революции), Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского), Кавалерийской (от ул. Дачной до Дзержинского), М. Морозова (от ул. Пушкина до М.Жукова), проспектам Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Советской) и Карла Маркса (от ул. Голенева до пр. Октябрьской Революции).

Объезд — по улицам Ленина, Пушкина, Маяковского, Комсомольской, Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожной и Дачной.

12, 19 и 21 апреля с 6:00 до 18:00 будут перекрыты проспект Кулакова (от ул. Октябрьской до Северного обхода Ставрополя) и улица Коломийцева (за исключением автомобильного транспорта).

Объезд — по автодороге «Северный обход г. Ставрополя», пр-ту Чапаевскому, ул. Октябрьской и КП Ставрополь.

Наталья Белоштейн