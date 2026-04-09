Генпрокуратура подала иск к бывшим депутатам Кубани Фурсе и Сидюкову

В Краснодаре в суд поступил иск Генпрокуратуры к Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову, предпринимателям и бывшим депутатам заксбрания края. По данным надзора, оба бизнесмена вели совместную деятельность с вице-губернатором Кубани Андреем Коробкой, который 7 апреля был арестован по подозрению в мошенничестве.

Андрей Коробка в администрации Кубани курировал сельское хозяйство и в этой должности допускал многочисленные нарушения, утверждает надзор. Он предоставлял необоснованные преференции приближенным участникам рынка, выделяя им землю без торгов и согласовывая выплату субсидий.

Решением суда 7 апреля в доход РФ было обращено все имущество Андрея Коробки кадастровой стоимостью около 10 млрд руб., в том числе поместье площадью 130 га в Динском районе Кубани.

Подробнее о деле Андрея Коробки — в материале «Ъ» «Аграрно-административный криминал».

Анна Перова, Краснодар