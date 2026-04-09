С начала года на Ставрополье произвели 25,6 тысяч тонн тепличных овощей

С начала 2026 года аграрии Ставропольского края произвели порядка 6,2 тыс. тонн овощей защищенного грунта, включая 2,6 тыс. тонн огурцов, 3,6 тыс. тонн томатов и 20,8 тонн зеленых культур, сообщили в региональном минсельхозе.

Отрасль демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году объем тепличных овощей достиг 119,2 тыс. тонн, что на 20% превысило показатели 2023 года, при этом на долю томатов пришлось 89,5 тыс. тонн, а огурцов — 29,3 тыс. тонн.

Ключевой фактор текущих показателей — государственная поддержка и расширение площадей тепличных комплексов. В рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год на тепличное овощеводство выделили около 75,8 млн рублей, что на 15% больше, чем в 2025 году. Эти средства идут на модернизацию теплиц, внедрение более эффективных технологий и повышение урожайности, в том числе за счет расширения площадей: в 2024 году площадь тепличных хозяйств края выросла до 336,3 га.

Первый заместитель министра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева отмечает, что в 2026 году аграрии не только сохраняют динамику роста, но и корректируют структуру производства под спрос. Основной объем приходится на огурцы и томаты, однако введение дополнительных мощностей и обновление сортов позволяют увеличивать валовой выпуск и по другим овощным культурам. В 2024 году, например, производство томатов выросло до 89,5 тыс. тонн, а всего овощей защищенного грунта — до 119,2 тыс. тонн, что подтверждает стабильный тренд на усиление регионом роли в федеральном продовольственном балансе.

Ставропольский край укрепляет позиции за счет введения новых тепличных комплексов. В 2026 году в Предгорном округе планируют ввести мощность, рассчитанную на выпуск порядка 3 тыс. тонн овощной продукции в год, что дополнительно расширит базу круглогодичного производства. Всего в регионе функционируют около 12 крупных тепличных комбинатов общей площадью более 330 га, которые обеспечивают стабильные поставки свежих помидоров, огурцов и зелени в розницу и на переработку.

В условиях санкций и переориентации логистики региональные тепличные комплексы стали важным элементом замещения импорта и сокращения зависимости от внешних поставок. Отрасль показывает устойчивый рост не только по объемам, но и по качеству продукции, где производители активно используют современные агротехнологии, капельный полив, автоматизацию климата и биопрепараты.

Станислав Маслаков