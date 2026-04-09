Народная музыка, спектакль «Чайка» и «Хейтер» с Серебряковым

В эти выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерт народной музыки и спектакль «Чайка», посмотреть киноновинки, посетить вечер юмора и выставку, посвященную диджитал-дизайну. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

В пятницу 10 апреля в 14:00 во Дворце культуры в Минеральных Водах пройдет концерт «В вихре танца и музыки». В программе — танцы народов Карачаево-Черкесской Республики и живое выступление оркестра народных инструментов.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

В пятницу 10 апреля в 18:30 в филармонии Карачаево-Черкесской республики пройдет поп-рок концерт «2000-е хиты». Солисты филармонии вживую исполнят песни, покорившие миллионы сердец на рубеже тысячелетий. В программу включены самые разные треки — от проникновенных баллад до танцевальных гимнов.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

Какие спектакли посетить

В субботу 11 апреля, и в воскресенье 12 апреля в Дагестанском государственном театре кукол в Махачкале покажут драму «Хочбар». Представления запланированы на 11:00 и 13:00 в каждый из выходных дней.

Спектакль поставлен по поэме Расула Гамзатова «Сказание о храбром Хочбаре», которая повествует о народном герое. Хочбар — узден, который боролся за независимость Гидатлинского общества, объединявшего в те годы пять сел.

Стоимость билетов — 350 руб. (12+)

11 апреля в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут трагикомедию «Чайка». Это история о неразделенной любви, о непонимании между людьми и несбывшихся мечтах. Главные герои пьесы - деятели искусства, мечтающие о славе и в погоне за ней потерявшие самих себя.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — российский фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым, Марией Ароновой и Павлом Деревянко в главных ролях.

По сюжету фильма провокации анонимного хейтера постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми.

Стоимость билетов — 390 руб. (16+)

Также в кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные покажут премьеру этой недели – трагикомедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!».

Герои фильма Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти проверку.

Стоимость билетов — от 270 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

В музыкальном театре Нальчика в субботу, 11 апреля в 19:00 состоится «ГушыIэ махуэ апщий / Вечер юмора и смеха». Организаторы отмечают, что кабардинский юмор «основан на доброжелательном смехе», поэтому мероприятие можно посетить всей семьей.

Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)

10 апреля в 15:00 в краеведческом музее в Пятигорске открывается выставка «Южный код», посвященная современному диджитал-дизайну. В экспозиции будут представлены айдентика и брендинг, плакат, цифровая иллюстрация, нейро-арт, интерфейсы и авторские проекты. В рамках выставки также запланированы встречи с авторами, лекции и открытые обсуждения, посвященные роли дизайна в современной культуре и городской среде.

Вход свободный (6+)

