Федеральное признание: ЖК «Барса» от ГК ТОЧНО — триумфатор престижной премии ТОП ЖК 2026

Жилой комплекс «Барса» от девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) взял «бронзу» престижной премии ТОП ЖК 2026.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Эксперты признали проект одним из лучших в России в номинации «жилой комплекс-новостройка в Причерноморье».

Профессиональные награды в девелопменте — ориентир для рынка. Они показывают, какие проекты соответствуют современным требованиям к жилью. ТОП ЖК — авторитетная отраслевая премия в России. Ее задача — отметить лучшие девелоперские проекты и поддержать развитие рынка недвижимости.

В 2026 году за победу в конкурсе боролись 1,5 тысячи проектов от 701 застройщика со всей страны. Эксперты оценивали новостройки по 168 параметрам, разработанных Минстроем России и ДОМ.РФ: качество строительства, безопасность, инфраструктура, комфорт жителей и др.

ЖК «Барса» — один из морских проектов ТОЧНО — подтвердил высокий уровень, получив «бронзу» премии в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье».

«Барса» — это 11 элегантных домов (15–24 этажа) в Южном районе Новороссийска, в 15 минут от пляжа «Алексино». Даже из студий на нижних этажах можно увидеть море — 70% резиденций видовые.

ГК ТОЧНО реализует проект по договору КРТ: здесь построят детский сад на 380 мест и одну из самых больших школ в городе — на 1750 учеников. Девелопер озеленит школьную территорию — высадит многолетние платаны, пихты, туи, клены, липы и можжевельник.

На территории ЖК появится собственная поликлиника и мощный спортивный кластер для резидентов с активным образом жизни. Утром — пробежка по стадиону, в обед — тренировка на тренажерах или йога под открытым небом, после работы — дружеский матч на кортах для баскетбола или волейбола с удобными трибунами для болельщиков. На выходных можно освоить новый вид спорта — в проекте предусмотрен первый в истории девелопера открытый падел-корт.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

«Барса» станет новым центром всесезонного отдыха. В пятизвездочном отеле запланирован собственный спа-комплекс с акватермальной зоной. Резиденты и гости ЖК смогут встречать закаты с видом на горизонт в открытом подогреваемом инфинити-бассейне, а для уединенного отдыха и приятных встреч — отдельная зона с шезлонгами и баром.

Здесь заработает гастрономический квартал с популярными кафе и ресторанами, откроется большой прогулочный бульвар с дождевым дзен-садом, беседками и качелями.

Для комфорта автовладельцев — многоуровневый подземный паркинг с автомойкой, пит-стопами и зарядками для электромобилей, а также гостевые места по периметру комплекса. Благодаря этому внутренние дворы остаются приватными зонами: можно без страха отпускать детей на игровые площадки. Дополнительную безопасность обеспечит круглосуточное видеонаблюдение.

Инвесторам доступна услуга доверительного управления: оператор возьмет на себя все заботы — от поиска арендаторов до технического обслуживания и отчетности. Квартира в «Барсе» становится выгодным вложением.

Сегодня ТОЧНО предлагает ассортимент лотов: от студий до 4-комнатных квартир, в том числе с готовым ремонтом. Сдача I очереди «Барсы» запланирована на IV квартал 2026 года. В ближайшее время стартуют продажи II очереди проекта.

ЖК «Барса». Застройщик ООО СЗ «Мегастрой». Бренд ТОЧНО.

Проектная декларация на сайте нашдом.рф