В 2025 году производство форели в Сочи выросло более чем вдвое

Рыбохозяйственные предприятия Сочи увеличили производство форели более чем в два раза, доведя его в 2025 году до 2 тыс. тонн. Как сообщил ТАСС глава города Андрей Прошунин, отрасль демонстрирует уверенный рост: по сравнению с 2024 годом объемы форели выросли на 127%.

Ключевым игроком на рынке является племенной форелеводческий завод «Адлер», основанный в 1967 году. На предприятии выращивают пять пород форели, две из которых получены собственными селекционными разработками.

Общий объем добычи водных биоресурсов в водоемах Азово-Черноморского бассейна в 2025 году составил 9,4 тыс. тонн, что на 54,1% превышает показатель 2024 года. При этом вылов хамсы, шпрота и тюльки увеличился на 82% — до 7,1 тыс. тонн. Производство товарной рыбы достигло 31 тыс. тонн, превысив уровень предыдущего года на 10%. Рост отмечен по всем основным видам аквакультуры: карп и сазан — 5,9 тыс. тонн, толстолобик — 17 тыс. тонн, амур — 3,6 тыс. тонн, форель — 2,9 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков