Первая ракетка мира Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко не выступит на турнире категории 500 в Штутгарте. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Арина Соболенко

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters, Mike Frey-Imagn Images / Reuters

«К сожалению, на турнире в Майами я получила травму. Пока я не готова к выступлениям, хотя сделала все возможное, чтобы успеть восстановиться. Мне очень жаль, что я пропущу это невероятное состязание»,— написала теннисистка. В прошлом году Арина Соболенко в финале турнира уступила латвийке Елене Остапенко. Белоруска четыре раза доходила до решающей стадии, однако ни разу не смогла взять титул в Штутгарте.

Турнир в Штутгарте пройдет с 13 по 19 апреля. Общий призовой фонд состязаний составит $1,064 млн. Также победительница получит автомобиль Porsche 911 Carrera S.

Арине Соболенко 27 лет. На ее счету 24 титула WTA. Белорусская теннисистка четыре раза выигрывала турниры Большого шлема: она дважды становилась победительницей Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).

Таисия Орлова