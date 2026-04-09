Запорожская и Херсонская области почти полностью обесточены

На значительной части Запорожской области произошли аварийные отключения электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, полностью обесточен. Глава Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил о масштабном сбое в электроснабжении.

Господин Балицкий рассказал, что социально значимые объекты в Запорожской области подключили к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Он заверил, что неотложная помощь оказывается в полном объеме и энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Мэр Энергодара Максим Пухов уточнил, что воздушная линия электропередачи в городе отключилась около 6 утра. Энергетики выясняют причины отключения. Социальные объекты переведены на работу от резервных дизель-генераторов.

В Херсонской области все округа оказались полностью или частично обесточены с раннего утра. Причины отключения электричества власти не уточняли.