На Ставрополье наградили лучших предпринимателей

В Правительстве Ставропольского края прошла торжественная церемония чествования победителей региональных этапов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) Ставропольского края.

Организованное краевой палатой мероприятие собрало представителей органов законодательной и исполнительной власти, руководителей профильных министерств и лидеров делового сообщества. В церемонии приняли участие председатель комитета Думы Ставропольского края Юрий Белый, заместители министров экономического развития, промышленности и строительства региона, а также руководство ТПП СК. По словам организаторов, конкурс в 2026 году проводится уже в 23-й раз, став одной из самых авторитетных наград для отечественного бизнеса.

Победителями регионального этапа премии «Золотой Меркурий» признаны компании, продемонстрировавшие наиболее яркие результаты в различных отраслях экономики. Так, лучшим предприятием в сфере промышленного производства стала ИП Камболова Лариса Валерьевна, в сфере строительства – ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС», а в агропромышленном комплексе – ИП Соломатин Сергей Иванович. В номинации «Лучшее предприятие в сфере инновационной деятельности» награду получила ООО «Клиника Семейная», а лучшим экспортером промышленной продукции была признана компания «Стрижамент». Особое внимание в этом году уделили семейным предприятиям, среди которых отмечены ИП Корнилова Елена Борисовна и ООО «ЭкоАспект».

Комментируя значимость события, Борис Оболенец отметил особую роль малого и среднего бизнеса в устойчивости края.

«Ставрополье исторически лидирует по вкладу малого бизнеса в региональный продукт, и сегодня этот сектор – наш самый гибкий инструмент импортозамещения. Главная ценность предпринимателей в том, что они ничего не просят у государства: сами создают рабочие места, платят налоги и производят блага. Для бюджета это огромный плюс, ведь люди сами обеспечивают себя и свои семьи. Однако сейчас мы фиксируем тревожные сигналы: на фоне растущего налогового бремени и агрессивной конкуренции со стороны соседей по СНГ доля МСП в экономике может начать снижаться. Наша задача – не допустить чрезмерного давления на сектор, иначе вместо налогов государство получит рост очереди на бирже труда. Мы должны ценить и поддерживать этот актив, так как именно в нем заложен потенциал для быстрого реагирования на любые запросы рынка», – рассказал глава палаты в интервью «Ъ– Кавказ».

