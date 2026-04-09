В Wildberries опровергли сообщения о возможном альянсе с ВТБ

Сообщения СМИ о совместных планах ВТБ (MOEX: VTBR) и Wildberries не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ).

«Информация, опубликованная в РБК о якобы "альянсе ВТБ и Wildberries", не соответствует действительности», — утверждают в компании.

РБК со ссылкой на источники утверждал, что банк и маркетплейс обсуждают варианты интеграции. При этом указывалось, что стороны пока не определились с возможной схемой владения, долями и ценой. Источники издания заявляли о возможном выходе некоторых акционеров группы РВБ из актива, еще один собеседник издания уточнил, что сделка «будет происходить не завтра и не послезавтра». Также утверждалось, что к возможной сделке «есть интерес со стороны государства».

В ноябре 2025 года руководители пяти крупнейших банков России предложили запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и менять цены в зависимости от того, какой картой покупатель оплачивает товар. Маркетплейсы назвали инициативу абсурдной. Владимир Путин призвал стороны конфликта найти для него справедливое решение. Минпромторг выступил за сохранение скидок на маркетплейсах.

