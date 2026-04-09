В Дагестане третья волна паводков прогнозируется с 9 по 15 апреля

По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, с 9 по 15 апреля 2026 года в ряде районов региона ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, включая паводки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В этот период прогнозируются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 22–27 м/с, а также повышение уровня воды в реках.

Из-за ухудшения погодных условий жителям и гостям республики рекомендовано обходить рекламные щиты, шаткие строения, линии электропередачи и деревья. Водителям — воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно в горные районы.

Наталья Белоштейн