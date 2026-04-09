На Урале подросток, случайно убивший товарища, получил 4 года колонии

Белоярский районный суд назначил 15-летнему подростку четыре года воспитательной колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел 6 августа 2025 года в селе Косулино. После купания мальчик обнаружил, что у его часов, оставленных на одежде, порван ремешок. Кто это сделал, товарищи не признались. По дороге домой между подростками возникла ссора. Обвиняемый ударил одного из парней кулаком в грудь, в результате чего тот скончался до приезда скорой помощи.

Суд квалифицировал действия подростка по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). При назначении наказания суд учел несовершеннолетний возраст подсудимого, положительные характеристики и смягчающие обстоятельства. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

