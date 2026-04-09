На бывшего замначальника челябинского ГУФСИН завели новое дело

В отношении бывших первого заместителя начальника ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука и начальника управления собственной безопасности ведомства Олега Мохова возбудили новые уголовные дела по ч. 2, 5 ст. 290, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество во взяточничестве). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Также заведено дело на директора ООО «Уралспецпошив» Николая Веренчука по ч. 2, 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По данным источника, в 2018-2025 годах Сергей Бульчук и Олег Мохов помогали директору компании в продвижении деятельности его организации за услуги имущественного характера. В том числе они «использовали производственные мощности и осужденных пенитенциарных учреждений для личного обогащения».

Уголовное дело расследуется Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР.

Задержали Сергея Бульчука, Олега Мохова и главного бухгалтера регионального управления ФСИН Марину Уфимцеву сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками ведомства 14 ноября. Их обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)

Виталина Ярховска