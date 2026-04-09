Кассационный суд оставил в силе решение об изъятии имущества экс-депутата Напсо

Четвертый кассационный суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Сочи об обращении в доход РФ активов бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, его родственников и доверенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба кассационного суда. В казну отошло имущество общей стоимостью более 1,4 млрд руб., в том числе по 100% ООО «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол», 55 зданий общей площадью 6,5 тыс. кв. м (магазины, АЗС), 9 участков площадью 1,5 га в Сочи.

Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации активов Юрия Напсо в 2024 году. Надзор указал на то, что депутат нарушал запрет на участие в бизнесе, переоформив принадлежащие ему доли в уставных капиталах организаций на своих родственников и подконтрольных лиц. При этом Юрий Напсо активно использовал статус депутата для оказания влияния на органы власти в целях принятия решений в пользу его коммерческих структур.

Решение первой инстанции о конфискации было принято в октябре 2024 года, судебный акт вступил в силу в ноябре 2025 года. К тому моменту Юрий Напсо уже утратил статус депутата в связи с тем, что он длительное время не появлялся на заседаниях.

Анна Перова, Краснодар