Воронежская кондитерская фабрика займет 1 млрд АО «Промсахар»

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» предоставит 1 млрд руб. взаймы АО «Промсахар» (московское ООО «Объединенные кондитеры»). Соответствующее решение принял совет директоров общества.

Договор заключен 18 марта. Проценты за пользование займом — 6,5% годовых. Средства будут перечисляться заемщику траншами в течение четырех лет с момента подписания соглашения. Вернуть займ надо до 31 декабря 2030 года, начисление процентов производится ежемесячно.

Объем сделки составляет 26,42% от стоимости активов фабрики. По данным отчетности на 30 июня 2025 года, они оценивались в 3,78 млрд руб. Похожее соглашение заключено и с тамбовской кондитерской фирмой «Такф».

По данным Rusprofile, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» зарегистрировано в 1996 году и специализируется на производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 8,5 млн руб. Управление компанией с 2009 года осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». По итогам 2024 года выручка предприятия составила 5,12 млрд руб., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом. При этом чистый финансовый результат сменился с прибыли на убыток, который достиг 60,6 млн руб. АО «Промсахар» зарегистрировано в 2024 году в Курской области и осуществляет деятельность в сфере производства сахара. Уставный капитал — 95 млн руб. С момента создания функции управления переданы ООО «Объединенные кондитеры». Контролируется АО «Минт-Инвест». По итогам 2024 года, выручка АО составила 2,17 млрд руб., убыток — 130,8 млн руб. ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в 2002 году в Москве для торговли оптовой шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 506 млн руб. Гендиректором является Дмитрий Андрюшкин. Учредитель — ООО «Холдинговая компания "Гута"». За 2024 год «Объединенные кондитеры» получили выручку 108 млрд руб. и чистую прибыль 1,6 млрд руб.

