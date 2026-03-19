Тамбовские кондитеры займут 1,2 млрд рублей курской агрофирме

Совет директоров ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» 19 марта согласовал заключение крупной сделки по предоставлению займа ЗАО «Агрофирма "Рыльская"». Соответствующее решение принято на заседании совета директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно условиям сделки, ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» предоставит заемщику 1,2 млрд руб. Проценты за пользование средствами — 5,9% годовых. Подписание договора от имени общества поручено генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» (управляющая организация кредитора — холдинга группы «Гута» Юрия Гущина) Дмитрию Андрюшкину.

Средства будут перечисляться траншами в течение четырех лет с момента подписания договора. Возврат суммы займа и начисленных процентов должен быть осуществлен не позднее 31 декабря 2030 года. Проценты на сумму задолженности подлежат ежемесячному начислению.

По данным Rusprofile, ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» зарегистрировано в июне 2022 года в Тамбове. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Управляющей организацией является московское ООО «Объединенные кондитеры». В 2024 году компания выручила 3 млрд руб., убыток составил 13 млн. ЗАО «Агрофирма "Рыльская"» зарегистрировано в 2006 году в Курской области и специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Уставный капитал общества составляет 51,9 млн руб. Управление компанией с 2009 года осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». По итогам 2024 года выручка ЗАО составила 2,9 млрд руб., снизившись на 9% по сравнению с 2023 годом. При этом компания завершила год с убытком в размере 917,5 млн руб., тогда как ранее демонстрировала прибыль.

Договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В декабре 2025 года «Такф» распорядился предоставить 1 млрд руб. взаймы ООО «Объединенные кондитеры».

Анна Швечикова