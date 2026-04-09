Пасхальные куличи на Ставрополье за год подорожали на 6%

На Ставрополье в 2026 году стоимость стандартного пасхального кулича выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления и экономики труда СевероКавказского федерального университета Анастасия Кальная, передает пресс-служба СКФУ.

В среднем по России цена готового кулича составила 191 руб. за 100 граммов в 2026 году при 181 руб. за тот же вес годом ранее; в рознице по данным «ЧекИндекс» средняя цена кулича достигает 241 руб.

Основным фактором роста цен выступило подорожание куриных яиц — ключевого ингредиента. По данным Росстата, с начала 2026 года стоимость десятка яиц выросла на 14,1%: в марте средняя цена достигала 106 руб. против 96,6 руб. в среднем за 2025 год. В январе 2025го десяток стоил 117,43 руб., а в декабре опустился до 93,52 руб., что демонстрирует выраженный сезонный цикл. В 2023 году цена яиц уже подскакивала более чем на 60%, что изменило розничную динамику и структуру прибыли производителей.

Аналитики отмечают, что рост цен связан с увеличением издержек производителей на электроэнергию и логистику, а также с ростом стоимости сырья и материалов в конце 2025 – начале 2026 года. Повышение налоговой нагрузки, включая НДС, повлияло на всю цепочку от закупки кормов до конечной продажи. На фоне снижения рентабельности при сохранении высоких издержек фермеры и производители куличей вынуждены переложить часть расходов на конечного потребителя.

В Ставропольском крае минимальная цена пасхального кулича составляет около 50 руб. за изделия весом 70 граммов. Куличи с начинкой (вишня, изюм, шоколад, сгущёнка) весом 150–200 граммов стоят от 200 руб., а изделия большего размера с добавлением творога и фруктовой или шоколадной начинки в среднем обходятся в 500 руб. В частных пекарнях полукилограммовый кулич с творогом и декором стоит около 1200 руб., а авторские варианты — например, с тестом катаифи и фисташковой пастой — стартуют от 2000 руб., что фиксирует переход части спроса в сегмент премиум-выпечки.

Рост цен на куличи на Ставрополье отражает общую тенденцию по России: ритейл и производители пересчитывают маржинальность на фоне роста издержек, при этом сохраняя и увеличивая объемы выпуска. По данным предприятий Ставропольского края, к Пасхе 2026 года выпекают свыше 110 тонн куличей, что на 10% больше, чем годом ранее. На Северном Кавказе потребление пасхальной продукции в предпраздничную неделю составляет около 3 млн куличей и 10 млн яиц, а на СКФО приходится около 5% от общероссийского объема. Эксперт СКФУ отмечает, что после Пасхи ожидается небольшая коррекция цен на яйца и производные продукты, однако среднесрочный тренд на рост издержек сохраняется.

Станислав Маслаков