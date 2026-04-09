Каждый восьмой краснодарец планирует увеличить текущий доход
Около 12% жителей Краснодара в 2026 году намерены увеличить свой доход, следует из опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). При этом среди респондентов, планирующих нарастить заработок, каждый четвертый рассчитывает как минимум удвоить доход. Основным инструментом для этого три четверти участников исследования называют подработку.
Согласно данным опроса, половина жителей города рассматривает возможность устройства на дополнительную работу в ближайшей перспективе, еще 25% уже находятся в активном поиске. Наиболее востребованными форматами подработки остаются фриланс (66%) и торговля на маркетплейсах (33%). Кроме того, около четверти опрошенных допускают освоение новой профессии как способ увеличения доходов.
Более половины респондентов (56%) заявили о готовности отказаться от основного места работы в случае, если дополнительный заработок начнет приносить больший доход. Из них 31% готовы принять такое решение сразу после превышения дохода от подработки над основной зарплатой, еще 25% — при условии, что альтернативный источник окажется не только более прибыльным, но и стабильным.
Исследование также показало, что настроения среди планирующих увеличить доход остаются умеренно оптимистичными: каждый четвертый полностью уверен в успехе, тогда как 75% оценивают его как возможный, но маловероятный. Среди тех, кто не ставит перед собой задачу наращивания дохода, основными ограничениями называют нехватку свободного времени (31%), сомнения в эффективности усилий (около 20%), недостаток необходимых навыков (12%), а также опасения, связанные с финансовыми рисками.