Доннарумма: итальянские футболисты не просили бонусы за выход на чемпионат мира

Капитан и вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что игроки национальной команды требовали бонусы за попадание на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит Sky Sports Italia.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что перед матчем со сборной Боснии и Герцеговины за выход на чемпионат мира футболисты запросили выплаты в размере €300 тыс. — около €10,7 тыс. на каждого из 28 вызванных игроков. Итальянцы уступили в серии пенальти и в третий раз подряд не смогли квалифицироваться на мировое первенство.

«Меня задели комментарии и слухи по поводу предполагаемых бонусов, которые мы могли бы запросить. Я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и на любых соревнованиях, сборная дарит подарки игрокам, прошедшим отбор на турнир. Вот и все, никто никогда ничего не просил у федерации. Нашим подарком была бы поездка на чемпионат мира, но мы не смогли туда попасть»,— сказал Доннарумма.

После непопадания на чемпионат мира пост главного тренера сборной покинул Дженнаро Гаттузо. Также в отставку ушел глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Таисия Орлова