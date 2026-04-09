Краснодарский «Сад-Гигант» снизил прибыль на 11,4% в 2025 году

Краснодарская агрокомпания «Сад-Гигант», один из крупнейших производителей яблок в России, завершила 2025 год с чистой прибылью 1,4 млрд руб., что на 11,4% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выручка от реализации плодов и ягод сократилась на 13% и составила 3,4 млрд руб. Объемы производства продукции компания не раскрывает.

Себестоимость продаж снизилась на 7%, до 1,2 млрд руб., валовая прибыль уменьшилась на 16%, до 2,2 млрд руб., а прибыль от продаж упала на 37%, до 857 млн руб. При этом управленческие расходы компании в прошлом году возросли на 24%, до 140,7 млн руб., коммерческие увеличились на 5%, до 1,2 млрд руб. Начисленные обществу проценты к уплате выросли в 2,5 раза, превысив 137,5 млн руб.

АО «Сад-Гигант» входит в число крупнейших производителей яблок в стране. Помимо яблок, агрокомпания выращивает сливы, персики, груши, вишню и черешню, овощи, зелень, а также рассаду цветочной продукции. Площади садов предприятия превышают 3 тыс. га, большую часть занимают яблоневые сады интенсивного типа. Валовой сбор плодов ежегодно составляет около 100 тыс. т.

С вводом в 2021 году фруктохранилища, рассчитанного на 54 тыс. т, суммарные мощности единовременного хранения агрокомпании достигли 87 тыс. т. Инвестиции в проект составили 3 млрд руб.

Алина Зорина