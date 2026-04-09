Прокуратура Челябинска уточнила иск к депутату гордумы до 22 млн рублей

Челябинская прокуратура уточнила иск к депутату городской думы Александру Галкину, у которого требует изъять квартиру в Москве. Размер неподтвержденных доходов увеличили с 15 млн до 22 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

По словам старшего помощника прокурора Ольги Фефеловой, еще 7 млн руб. неподтвержденных доходов выявили при анализе счетов Сбербанка. Она отметила, что это наличные денежные средства, которые были внесены Александром Галкиным. Как заявила судье Ольга Фефелова, сумма неподтвержденных доходов больше изменяться не будет.

Это уже второе уточнение по иску от прокуратуры. Ранее она увеличила размер неподтвержденных доходов с 11 млн до 15 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», прокуратура Челябинска и Росимущество в октябре 2025 года подали иск к депутату Александру Галкину с требованием изъять у него элитную недвижимость в Москве. Квартира, ставшая предметом спора, расположена в жилом комплексе Hide. Александру Галкину принадлежит 62-метровая квартира, которую депутат приобрел за 35 млн руб.

Ольга Воробьева