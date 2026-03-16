Квартиру оценят по закону

В Челябинске суд выходит на завершающий этап рассмотрения иска прокуратуры города и Росимущества об изъятии элитной недвижимости у депутата городской думы Александра Галкина и его супруги. Надзорное ведомство считает, что квартира в ЖК Hide приобретена на неподтвержденные доходы в размере 15 млн руб. Адвокаты настаивают, что Александр Галкин приобрел квартиру с помощью банковских кредитов и займов у друзей и родственников. Решение по делу, вероятно, будет объявлено 23 марта.



Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Изначально размер якобы неподтвержденных доходов депутата был заявлен в размере 13 млн руб. Но на предыдущем заседании прокурор Ольга Фефелова уточнила исковые требования и увеличила сумму до 15 млн. Прокуратура утверждает, что депутат не мог накопить такую сумму на покупку недвижимости.

Изначально размер якобы неподтвержденных доходов депутата был заявлен в размере 13 млн руб. Но на предыдущем заседании прокурор Ольга Фефелова уточнила исковые требования и увеличила сумму до 15 млн. Прокуратура утверждает, что депутат не мог накопить такую сумму на покупку недвижимости.

Квартира, о которой идет речь, расположена в жилом комплексе Hide. Он представляет собой три 41-этажных небоскреба, и находится рядом с рекой Сетунь в экологичном районе Раменки. Галкину принадлежит 62-метровая квартира, которую депутат приобрел за 35 млн руб.

Адвокат Александра Галкина Александр Щербинин в своем выступлении отметил, что деньги в размере 15 млн руб. его доверитель смог вложить в покупку квартиры за счет кредитов в банках, а также займов у друга - экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Дмитрия Ларина - и брата Евгения. Оба в итоге стали участниками дела в качестве третьих лиц. Прокуратура в том числе оспаривает договор займа между Дмитрием Лариным и Александром Щербининым из-за противоречивых обстоятельств передачи денег.

Прокурор Ольга Фефелова напомнила участникам и суду, что семья депутата, по мнению прокуратуры, несмотря на покупку взаймы дорогого жилья, могла позволить себе два-три раза съездить на отдых заграницу. По ее словам, адвокаты так и не представили сведения по туристическим путевкам, которые приобретала семья депутата. Адвокат Щербинин возразил и указал, что услуги турагентств не всегда необходимы, поскольку можно самостоятельно покупать билеты и оплачивать отель уже на месте. Однако и эти данные, по словам прокурора, сторона защиты не предоставила.

Ольга Фефелова попросила суд сделать перерыв для изучения сведений предоставленных стороной защиты.

«Не хочется затягивать. Мы заходим в финал»,— отметила судья Кира Кошевая.

Об иске прокуратуры Челябинска и Росимущества к депутату Александру Галкину стало известно в ноябре 2025 года. Согласно картотеке Центрального районного суда, заявление поступило 29 октября, на следующий день его приняли к производству.

Помимо Александра Галкина ответчицей по делу является его жена Инна Мирошкина. В качестве третьих лиц изначально выступили родственники депутата — отец и мать Николай и Елена Галкины, а также брат Евгений Галкин. Кроме того, среди третьих лиц оказались уже упомянутый Дмитрий Ларин, а также Владимир Нестеров.

Александр Галкин с 2019-го года является депутатом гордумы Челябинска. В декабре депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг опубликовал в своем telegram-канале видеообращение родителей Александра Галкина к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Александру Гуцану. В нем Елена Галкина просила «защитить их семью», указав, что сын Евгений является участником специальной военной операции, а супруг тяжело болеет.

Ольга Воробьева